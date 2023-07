Schwimm-DM: Imoudu mit deutschem Rekord

Brustschwimmer Melvin Imoudu hat sich bei den nationalen Titelkämpfen in Berlin mit deutschem Rekord die Goldmedaille über 50 m gesichert. Der Potsdamer schlug am Sonntag bereits im Vorlauf nach 26,79 Sekunden an und blieb damit vier Hundertstelsekunden unter der Bestmarke von Hendrik Feldwehr aus dem Jahr 2009 (26,83). Im Finale am Nachmittag sicherte er sich in der gleichen Zeit den Sieg vor WM-Starter Lucas Matzerath (Frankfurt/27,20).