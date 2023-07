Schwimm-DM: Märtens und Gose holen Staffel-Gold

Die Europameister Isabel Gose und Lebensgefährte Lukas Märtens sind mit einem Sieg in die deutschen Schwimm-Meisterschaften gestartet.

Gemeinsam mit Marius Zobel und Leonie Märtens sicherten sie sich am Donnerstag zum Auftakt in Berlin Gold mit der Mixed-Staffel des SC Magdeburg über die 4x200 m Freistil in 7:41,84 Minuten. Für Vize-Weltmeister Märtens war es der erste deutsche Meistertitel.