Schwimm-Weltverband verschiebt Russland-Entscheidung

Der Schwimm-Weltverband World Aquatics hat bei seinem Kongress am Rande der WM in Fukuoka noch keine Entscheidung über eine Rückkehr russischer und belarussischer Athleten getroffen. Die im April eingesetzte Task Force legte anders als erwartet keine Empfehlung vor. Zunächst soll eine Umfrage unter den Sportlern durchgeführt und ausgewertet werden, "später in diesem Jahr" werde die Task Force "ihre Schlussfolgerungen ziehen", kündigte der wiedergewählte Präsident Husain Al-Musallam aus Kuwait an.