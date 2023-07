Die lange Freistilstaffel der Frauen hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka das Finale deutlich verpasst. In 8:00,48 Minuten kam das Quartett mit Isabel Gose (Magdeburg), Leonie Kullmann, Nele Schulze (beide Berlin) und Nina Holt (Mönchengladbach) über 4x200 m lediglich auf den 13. Rang der Vorläufe. Zum notwendigen Platz acht fehlten über vier Sekunden. Damit findet der Finalabschnitt am Donnerstag ohne deutsche Beteiligung statt.