Schwimm-WM: Köhler scheidet im Halbfinale aus

Schmetterling-Sprinterin Angelina Köhler hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka den Endlauf über 50 m verpasst.

Die WM-Fünfte über 100 m scheiterte in 25,88 Sekunden als Elfte im Halbfinale. Zum Abschluss der Weltmeisterschaften startet die Berlinerin noch in der Lagenstaffel am Sonntag.