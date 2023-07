Schwimm-WM: Köhler zieht ins Finale ein

Die EM-Vierte Angelina Köhler hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka das Finale über 100 m Schmetterling erreicht.

Die 22-Jährige aus Berlin qualifizierte sich im Halbfinale als Fünfte mit deutschem Rekord von 57,05 Sekunden für den Endlauf am Montag. Im Vorlauf hatte Köhler in 57,23 Sekunden als Drittschnellste ihren bisherigen deutschen Rekord bereits nur um eine Hundertstelsekunde verpasst.

Auch Brustschwimmer Lucas Matzerath erreichte über 100 m souverän den Endlauf. Nach seinem deutschen Rekord am Morgen (58,74) kam der EM-Dritte in der Addition beider Halbfinals auf Rang zwei und verpasste seine erst Stunden zuvor aufgestellte Bestmarke in 58,75 Sekunden nur um eine Hundertstel.