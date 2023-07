Schwimm-WM: Matzerath verpasst Medaille über 100 m Brust

Lucas Matzerath hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka die Chance auf die zweite Medaille für das deutsche Beckenteam liegen lassen. Der 23-Jährige schlug im Finale über 100 m Brust in 58,88 Sekunden als Fünfter an und verpasste damit auch das vorzeitige Ticket für die Olympischen Spiele in Paris.