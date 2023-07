Schwimm-WM: Mixed-Staffel auch ohne Elendt im Finale

Auch ohne Brustschwimmerin Anna Elendt hat die deutsche Mixed-Lagenstaffel bei der WM in Fukuoka das Finale erreicht. Das Quartett mit Ole Braunschweig (Berlin), Lucas Matzerath (Frankfurt/Main), Angelina Köhler und Lisa-Marie Finger (beide Berlin) schwamm in 3:45,34 Minuten auf Rang acht in den Vorläufen.