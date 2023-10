Gose und Märtens im Finale - Peaty gibt Comeback

Die Europameister Lukas Märtens und Isabel Gose haben zum Auftakt beim Schwimm-Weltcup in Berlin das Finale über 400 m Freistil erreicht. Die beiden Magdeburger qualifizierten sich am Freitagmorgen in der Hauptstadt jeweils für die Endläufe am Abend. Gose kam als Vorlaufzweite in 4:07,90 Minuten ins Ziel, der WM-Dritte Märtens schlug als insgesamt Vierter in 3:50,61 Minuten an.