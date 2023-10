Schwimm-Weltcup „erster Formcheck“ für Märtens

Lukas Märtens hat vor dem Schwimm-Weltcup in Berlin bereits die nächsten Highlights im Blick. Die Olympischen Spiele in Paris sowie die WM 2024 in Doha „spielen natürlich im Hinterkopf schon eine Rolle“, sagte der Europameister dem SID. Der Wettkampf in der Hauptstadt (6. bis 8. Oktober) sei dafür „ein erster Formcheck“.