Weltcup in Berlin: Gose auch über 200m im Finale

Europameisterin Isabel Gose hat auch am zweiten Tag des Schwimm-Weltcups in Berlin das Finale erreicht. Die 21-Jährige qualifizierte sich am Samstag über die 200 m Freistil als Vorlaufsechste (1:59,70 Minuten) für den Endlauf am Abend. Am Tag zuvor hatte die Magdeburgerin über 400 m, ihre EM-Gold-Strecke, den vierten Platz belegt.