Kurzbahn-EM: Braunschweig verpasst dritte deutsche Medaille

Ole Braunschweig hat bei der Kurzbahn-EM in Rumänien die dritte Medaille für die deutschen Schwimmer verpasst. Der Berliner musste sich im Finale über 100 m Rücken in 50,40 Sekunden mit dem sechsten Platz zufrieden geben. Am Mittwoch hatte der 26-Jährige über die halbe Distanz Silber gewonnen.