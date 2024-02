Bundestrainer Berkhahn "zufrieden" mit WM-Ergebnissen

Bundestrainer Bernd Berkhahn hat ein positives Fazit nach der Schwimm-WM in Doha gezogen. „Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen“, sagte der 52-Jährige am Sonntag. Das Leistungsniveau zu diesem Zeitpunkt sei „schon sehr hoch“ gewesen: „Das ist erstaunlich und stimmt uns positiv Richtung Paris.“

In Abwesenheit buchten auch die Lagenstaffeln der Frauen und Männer die Reise zu den Sommerspielen. Beide Quartette waren in Doha nicht am Start, haben aber nach Abschluss der Wettbewerbe ihre Plätze in Paris aufgrund der Ergebnisse der WM im vergangenen Jahr in Japan sicher. Damit qualifizierten sich insgesamt sechs deutsche Staffeln für Olympia.