Märtens schwimmt ins WM-Halbfinale über 200 m Rücken

Freistil-Europameister Lukas Märtens ist bei der Schwimm-WM in Doha in das Halbfinale über 200 m Rücken eingezogen. Der 22 Jahre alte Magdeburger schlug am Donnerstag als Vorlauf-Zehnter in 1:58,45 Minuten an und kämpft somit am Abend (18.33 Uhr MEZ) um den Einzug in das Finale.