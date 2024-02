Schwimm-WM: Beck verpasst Medaille über 10 km deutlich

Leonie Beck hat bei der Schwimm-WM in Katar ihren ersten Freiwasser-Titel verloren und eine Medaille deutlich verpasst. Die 26-Jährige aus Würzburg, die seit zweieinhalb Jahren in Italien lebt und trainiert, schlug im Alten Hafen von Doha nach zehn Kilometern als 20. mit 45 Sekunden Rückstand an. Die Essenerin Jeanette Spiwoks erreichte Rang 16.