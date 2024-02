Schwimm-WM: Lukas Märtens verpasst Finale über 200 m Rücken

Freistil-Europameister Lukas Märtens hat bei der Schwimm-WM in Doha das Finale über 200 m Rücken verpasst. Der 22 Jahre alte Magdeburger kam am Donnerstag in 1:58,24 Minuten auf Gesamtrang 13, für die Teilnahme am Finale wäre mindestens Platz acht notwendig gewesen. Märtens vergab damit auch die Chance auf ein weiteres vorzeitiges Olympia-Ticket.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für Märtens waren die 200 m Rücken bereits die dritte Strecke, auf der er in Katar an den Start ging. Am Sonntag hatte der WM-Dritte von 2023 über 400 m Freistil erneut Bronze gewonnen und dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) gleich am ersten Tag der Beckenwettbewerbe die erste Medaille beschert.