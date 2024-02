Schwimm-WM: Rückenschwimmer Braunschweig Fünfter über 50 m

Rückenschwimmer Ole Braunschweig hat bei den Weltmeisterschaften in Doha im Finale über 50 m den fünften Platz belegt. Der EM-Dritte aus Berlin, der als Achter in den Endlauf eingezogen war, schlug am Sonntag nach 24,74 Sekunden an. Gold holte in 24,13 Sekunden der Australier Isaac Cooper vor Staffel-Olympiasieger Hunter Armstrong aus den USA und Ksawery Masiuk aus Polen.