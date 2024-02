Synchronschwimmerin Bleyer erreicht WM-Platz fünf

Synchronschwimmerin Klara Bleyer hat bei den Weltmeisterschaften in Doha im Solo-Finale der Technischen Kür den fünften Platz erreicht und damit für das beste deutsche Resultat in dieser Disziplin in der WM-Geschichte gesorgt. Die 19 Jährige aus Bochum kam auf 237,1333 Punkte und steigerte sich damit gegenüber dem Vorkampf, bei dem sie Rang neun belegt hatte, um mehr als fünf Zähler.