Wellbrock nach WM-Fehlstart: "Will meinen Titel verteidigen"

Olympiasieger Florian Wellbrock blickt trotz seines Fehlstarts bei der WM in Doha dem nächsten Freiwasser-Rennen positiv entgegen. "Ich will meinen Titel auf jeden Fall verteidigen", sagte der 26-Jährige vor seinem Start über die fünf Kilometer am Mittwoch (11 Uhr MEZ): "Ich muss morgen einfach nur mit der Kälte klarkommen und hoffen, dass der Körper das über 50 Minuten wegsteckt - und dann sollte einer guten Platzierung nichts im Weg stehen."