Olympia-Vorbereitung: Beck führt Freiwasser-EM-Team an

Doppel-Weltmeisterin Leonie Beck wird das Aufgebot des Deutschen Schwimm-Verbandes bei der Freiwasser-EM in Belgrad anführen. Wie der DSV am Freitag bekannt gab, nutzt die 26-Jährige die Wettbewerbe vom 12. bis 15. Juni in Serbien zur Vorbereitung auf die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August). Die anderen Olympiaschwimmer um Florian Wellbrock und Oliver Klement fahren während der EM ins Höhentrainingslager nach Spanien.