Synchronschwimmerin Bleyer gewinnt erneut EM-Silber

Die Synchronschwimmerin Klara Bleyer hat bei den Europameisterschaften in Belgrad ihre zweite Medaille gewonnen. Im Finale der Freien Kür sicherte sich die Bochumerin am Donnerstag mit 253,4772 Punkten erneut Silber. Am Dienstag hatte die 20-Jährige bereits in der Technischen Kür den zweiten Platz belegt. Gold ging in Serbien an Vasiliki Alexandri (Österreich/257,4959). Bronze gewann Marloes Liselotte Steenbeek (Niederlande/238,1667).