Kurzbahn-Weltrekord für Doppel-Olympiasiegerin McKeown

Olympia-Heldin knackt Weltrekord

Schwimmerin Kaylee McKeown hat wenige Wochen nach ihrem Doppel-Triumph bei den Olympischen Spielen in Paris einen Kurzbahn-Weltrekord über 100 m Rücken aufgestellt. Die 23-Jährige ist nach ihrem Doppel-Olympiasieg in Paris weiter in Topform.