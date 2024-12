Kurzbahn-WM: Wellbrock holt erneut Silber

SID 14.12.2024 • 19:20 Uhr Rund sieben Stunden muss Florian Wellbrock warten, bis festeht: Der Magdeburger holt seine zweite WM-Silbermedaille in Ungarn.

Lange gewartet - und mit Silber belohnt: Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock hat bei der Kurzbahn-WM in Budapest nachgelegt und sich seine zweite Medaille gesichert. Als Schnellster der frühen Läufe über 800 m Freistil verfolgte der 27-Jährige am Samstagabend auf der Tribüne, wie im finalen Rennen mit den vermeintlich stärksten Konkurrenten nur der Ungar Zalan Sarkany noch an ihm vorbeizog.

Wellbrock hatte am Vormittag zunächst die Führung im Klassement übernommen (7:31,90 Minuten). Rund sieben Stunden später herrschte Gewissheit: Auf Platz eins fehlten Wellbrock 1,34 Sekunden. Bronze holte der Tunesier Ahmed Jaouadi, Sven Schwarz (Hannover/7:33,24). verpasste als Vierter knapp das Podest. Auf den Kraulstrecken gibt es bei den Titelkämpfen in Budapest keine Vorläufe, stattdessen werden die Entscheidungen in verschiedenen Zeitläufen ausgetragen.

Wellbrock bescherte dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) die insgesamt vierte Medaille in Ungarn. Bereits am Dienstag hatte sich das Warten für den lanjährigen deutschen Vorzeigeschwimmer gelohnt: Auch über 1500 m legte der Magdeburger die Bestzeit in den frühen Rennen hin, im späten Lauf war nur ein Kontrahent schneller - Wellbrock sicherte sich Silber.

Nach den Olympischen Spielen, bei denen er unter anderem in den Beckenwettbewerben die Finals verpasst hatte, war Wellbrock im November bereits im Freiwasser wieder an den Start gegangen. Beim Weltcup in Saudi-Arabien hatte der Olympiasieger von Tokio zwei Siege über 10 km und mit der Staffel gefeiert.

