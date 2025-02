Groß: Auszeichnung "etwas sehr Außergewöhnliches"

Für Preisträger Michael Groß schließen sich mit seiner Würdigung beim Ball des Sports gleich mehrere Kreise. "Zwei Kilometer von hier bin ich geboren. Den Preis in meiner Heimatstadt zu bekommen, ist etwas sehr Außergewöhnliches", sagte der ehemalige Top-Schwimmer auf dem Roten Teppich in der Frankfurter Festhalle. Groß erhielt am Samstagabend die Goldene Sportpyramide für sein Lebenswerk.