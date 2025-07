High-Diving-WM: Schmidbauer scheitert knapp – Final-Drama!

SID 25.07.2025 • 06:25 Uhr Die Europameisterin von 2022 belegt in Singapur Platz 15 - die Top-14 kommen weiter.

Klippenspringerin Iris Schmidbauer hat bei den Weltmeisterschaften in Singapur das Finale verpasst. Die Europameisterin von 2022 kam auf der Insel Sentosa am Freitag nach vier Sprüngen aus 20 m Höhe auf 222,70 Punkte und landete auf Platz 15. Die besten 14 der 16 Starterinnen springen in zwei weiteren Versuchen am Samstag (ab 5.00 Uhr MESZ) die Medaillen aus.

Comeback nach Babypause: Schmidbauer als einzige deutsche High-Diverin

Schmidbauer, die zum fünften Mal an einer WM teilnahm, hatte erst im April ihr Comeback nach einer Babypause gegeben. Seit dem vergangenen August ist sie Mutter einer kleinen Tochter, die auch in Singapur dabei ist. Die 30-Jährige war die einzige deutsche Teilnehmerin im Klippenspringen, das offiziell unter dem Begriff High Diving firmiert, da von einem Stahlgerüst und nicht wie in den Anfangszeiten von Klippen gesprungen wird.

Starker Auftakt, späterer Rückfall – Schmidbauer weiter auf Finalkurs