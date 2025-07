Deutschland-Star fürchtet chinesischen Hass

Bitterer Beigeschmack: Köhler attackiert umstrittene Zhang

Hass-Flut trifft Köhler – Nazi-Schmähungen nach Kritik

Psychologen-Power: Köhler fokussiert auf Titelverteidigung

Am Sonntag startet Köhler im Vorlauf über 100 m Schmetterling in ihre Titelverteidigung, froh ist sie, wie sie die Anfeindungen überstanden hat - auch dank der Hilfe ihrer Sportpsychologin Monika Liesenfeld.

Rückzug aus dem Netz: Köhler widersetzt sich dem Online-Druck

Als Konsequenz aus den Erfahrungen in und nach Paris habe sie ihre Social-Media-Aktivitäten „zurückgefahren“. Am liebsten würde sie sich „ganz davon trennen, aber es geht halt nicht. Als Sportler muss man ja heutzutage auch halb Influencer sein. Es belastet mich, das ist nicht meine Welt.“ Ihre Meinung will sie aber trotzdem weiter vertreten. „Man darf sich nicht einschüchtern lassen, das will und werde ich auch nicht“, sagte Köhler.