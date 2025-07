Schwimm-WM: Märtens und Schwarz erreichen 800m-Finale

Der Weltjahresbeste Schwarz qualifizierte sich als Vorlaufdritter in 7:43,60 Minuten. Märtens, Olympiasieger und Weltmeister über die halbe Distanz, schlug mit der siebtbesten Zeit an (7:45,54).

Märtens bleibt gelassen, trotz schwächerer Zeit

„Es war alles nicht so leicht, es haben auch ein paar Konkurrenten zu kämpfen gehabt“, sagte Märtens, der über sechs Sekunden über seiner Bestzeit blieb. Mit Blick auf seinen 400-m-Triumph fügte der 23-Jährige an: „Mein Soll ist hier aber erfüllt, deswegen bin ich ganz entspannt.“

Schwarz war dagegen „sehr zufrieden“, er sei mit Blick auf den Endlauf am Mittwoch (13.02 Uhr MESZ) kontrolliert geschwommen: „Es war ein bisschen anschnuppern, gucken, was die anderen machen. Keiner wollte die Karten so richtig auf den Tisch legen.“

Ebenfalls als Dritter zog Melvin Imoudu über 50 m Brust ins Halbfinale ein. Der 26-Jährige, der über die doppelte Distanz überraschend den Endlauf verpasst hatte, überzeugte in 26,74 Sekunden. Lucas Matzerath, am Vorabend Sechster im 100-m-Finale, schied dagegen in 27,25 als 19. aus. Auch für die WM-Debütantin Maya Werner war über 200 m Freistil als 26. in 1:59,40 Minuten schon im Vorlauf Endstation.