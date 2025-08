Schwimm-WM: Frauen-Staffel im Finale – Männer disqualifiziert

Das Quartett mit Anna Elendt überzeugt. Lukas Märtens und Co. sind dagegen nach einem Wechselfehler raus.

Das Quartett mit Anna Elendt überzeugt. Lukas Märtens und Co. sind dagegen nach einem Wechselfehler raus.

Die Lagenstaffel der deutschen Schwimmerinnen um Weltmeisterin Anna Elendt hat mit der drittbesten Vorlaufzeit das WM-Finale in Singapur erreicht. Die Männer um Olympiasieger und Weltmeister Lukas Märtens wurden dagegen disqualifiziert.

Lise Seidel, Elendt, Angelina Köhler und Nina Holt schlugen nach 3:56,44 Minuten an. Schneller waren nur die USA und Australien. Allerdings traten zahlreiche Staffeln noch nicht in Bestbesetzung an.