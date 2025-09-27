Para-WM: Böttcher schwimmt zu Silber, Topf krönt Medaillensatz

SID 27.09.2025 • 14:37 Uhr Das deutsche Team schließt damit die WM in Singapur mit zehn Medaillen ab.

Gina Böttcher und Josia Topf haben bei den Para-Weltmeisterschaften in Singapur am Abschlusstag für die neunte und zehnte deutsche Medaille gesorgt. Die 24-Jährige schwamm in der Startklasse S4 über 200 m Freistil zu Silber hinter der Amerikanerin Katie Kubiak. Für Böttcher war es nach Bronze über 150 m Lagen die zweite Medaille.

Topf komplettiert Medaillensatz – deutsches Team glänzt zum WM-Abschluss