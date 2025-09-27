Newsticker
Schwimmen>

Para-WM: Böttcher schwimmt zu Silber, Topf krönt Medaillensatz

Böttcher holt WM-Silber - Topf Dritter

Das deutsche Team schließt damit die WM in Singapur mit zehn Medaillen ab.
Gina Böttcher schwamm auf Rang zwei
SID
Gina Böttcher und Josia Topf haben bei den Para-Weltmeisterschaften in Singapur am Abschlusstag für die neunte und zehnte deutsche Medaille gesorgt. Die 24-Jährige schwamm in der Startklasse S4 über 200 m Freistil zu Silber hinter der Amerikanerin Katie Kubiak. Für Böttcher war es nach Bronze über 150 m Lagen die zweite Medaille.

Topf komplettiert Medaillensatz – deutsches Team glänzt zum WM-Abschluss

Topf wurde über 100 m Freistil der Startklasse S3 Dritter und machte nach zweimal Gold sowie einmal Silber seinen persönlichen Medaillensatz perfekt. Das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) schließt die WM mit fünfmal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze ab. Neben Topf hatten noch zweimal Tanja Scholz sowie Taliso Engel WM-Titel geholt.

