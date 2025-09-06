Doppel-Olympiasiegerin Van Rouwendaal (31) beendet Karriere

SID 06.09.2025 • 09:01 Uhr Die zweimalige Olympiasiegerin im Freiwasser trainierte zuletzt seit 2020 in Magdeburg unter Bundestrainer Bernd Berkhahn.

Die zweimalige Freiwasser-Olympiasiegerin Sharon van Rouwendaal aus den Niederlanden hat ihre Karriere beendet. Das verkündete die 31-Jährige am Freitagabend in der niederländischen TV-Sendung „RTL Tonight“. Seit 2020 trainierte die international erfolgreichste Freiwasserschwimmerin in Magdeburg beim deutschen Bundestrainer Bernd Berkhahn, der auch Olympiasieger und Weltmeister Florian Wellbrock betreut.

{ "placeholderType": "MREC" }

Von Verletzungen geplagt – endlich wieder daheim

„Man hat sehr viele Verletzungen und muss eigentlich alles dafür tun. Als 13-jähriges Mädchen bin ich von zu Hause weggegangen, ich habe 18 Jahre meines Lebens dem Schwimmen gewidmet, sieben Stunden am Tag trainiert - und danach will man nur noch schlafen und hat Schmerzen“, sagte van Rouwendaal: „Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte, und habe meine Eltern und meine Familie sehr vermisst. Jetzt wohne ich in derselben Straße wie sie.“

Goldene Dominanz im Freiwasser – Rekordflut im Becken