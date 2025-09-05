Synchron-Geschichte geschrieben: Pionier Seidel hört auf

SID 05.09.2025 • 16:01 Uhr Der Kunstschwimmer war der erste Mann auf einem EM-Podium in einem Teamwettbewerb.

Synchronschwimm-Pionier Frithjof Seidel hat seine Karriere im Nationalteam beendet. Dies teilte der Deutsche Schwimm-Verband am Freitag mit. Der 28 Jahre alte Berliner war einer der wenigen Männer in seiner Sportart und feierte dort außergewöhnliche Erfolge.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich habe inzwischen ein gewisses Alter erreicht und möchte mich jetzt anderen Aspekten in meinem Leben widmen - so sehr ich das Synchronschwimmen liebe“, sagte Seidel, der vom Wasserspringen zu den Synchronwettbewerben gewechselt war.

„Das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin“

2023 hatte Seidel mit dem deutschen Team bei der EM in Polen Silber in der Kombination gewonnen, ein Jahr später holte er mit der Gruppe den EM-Titel in der Acrobatic Routine – den ersten für Deutschland. Er war dabei der erste Mann überhaupt auf einem EM-Podium in einem Teamwettbewerb und auch der erste, der in einer Mannschaftsdisziplin im Synchronschwimmen Gold holte.