Schwimmen

Lea Boy holt Bronze – Weltcup-Gesamtdritte im Freiwasser

Deutsche holt Bronze

Vor Sardinien schwimmt die Würzburgerin zu einem starken Saisonabschluss.
Dritte zum Abschluss: Lea Boy
Dritte zum Abschluss: Lea Boy
© IMAGO/SID/Andrea Masini
SID
Vor Sardinien schwimmt die Würzburgerin zu einem starken Saisonabschluss.

Die zweimalige Staffel-Weltmeisterin Lea Boy hat sich beim Weltcup-Finale im Freiwasserschwimmen Platz drei in der Gesamtwertung gesichert. Die 25-Jährige vom SV Würzburg 05 holte am Freitag vor Sardinien Bronze in der Tageswertung über 10 km und landete damit auch in der Saisonabrechnung nach vier Stationen auf dem Podest.

„Mit meinem WM-Abschneiden war ich zuletzt ja nicht so happy, was aber auch an den heißen Bedingungen in Singapur lag. Dieses Resultat zeigt mir nun, dass ich unter normalen Umständen auch weiterhin ganz vorn mitmischen kann“, sagte Boy, die sich im letzten Einzelrennen Ginevra Tadeucci (Italien) und Gesamtsiegerin Klaudia Tarasiewicz (Polen) geschlagen geben musste.

