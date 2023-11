Segeln: Herrmann beendet „Transat Jacques Vabre“ als Siebter

Hochseesegler Boris Herrmann hat mit der Malizia-Seaexplorer die transatlantische Regatta „Transat Jacques Vabre“ als Siebter abgeschlossen. Gemeinsam mit Co-Skipper Will Harris erreichte der 42-Jährige am Sonntag nach zwölf Tagen und neun Stunden die karibische Insel Martinique (6945 Kilometer). Sieger des Rennens ab Le Havre wurde in der IMOCA-Klasse der Franzose Thomas Ruyant.