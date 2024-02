Segler Herrmann startet bei Ocean Race Europe

Hochseesegler Boris Herrmann plant das nächste Abenteuer: Der 42 Jahre alte Wahl-Hamburger hat seine Teilnahme an der zweiten Ausgabe des Ocean Race Europe bestätigt. Der Startschuss fällt am 10. August 2025 vor Kiel. Herrmann und Co. sollen den Zielhafen, der noch nicht bekanntgegeben wurde, etwa sechs Wochen später erreichen.