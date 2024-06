Boris Herrmann erhält den Deutschen Meerespreis 2024

'A Race We Must Win – Climate Action Now!' lautet der Slogan auf dem Segel von Herrmanns Rennyacht. Bereits seit Jahren engagiert sich Boris Herrmann mit seinem Team Malizia für den Schutz des Ozeans, unterstützt die Wissenschaft mit Unterwegs-Daten von Regatten, die ihn oft in entlegene Meeresregionen führen, und setzt sich für die Ozeanbildung ein.