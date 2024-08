Segeln: Kohlhoff/Stuhlemmer ohne Medaillenchance

Die Segler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer müssen ihren Traum von einer Medaille im Nacra 17 begraben. Bei erneut schwierigen Bedingungen vor der Küste von Marseille zog das Duo zwar in das finale Rennen am Mittwoch (14.43 Uhr) ein, mit den Einzelplätzen 14, 17 und zehn fielen die Deutschen aber auf Rang acht in der Gesamtwertung zurück. Im Medaillenrennen der olympischen Regatta können Kohlhoff und Stuhlemmer damit nicht mehr das Podest erreichen.