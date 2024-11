Deutsches Erfolgsduo trennt sich

Alica Stuhlemmer und Paul Kohlhoff, Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2021, gehen getrennte Wege. Statt im Nacra 17 will die bisherige Vorschoterin künftig ihr Glück beim Windsurfen in der iQFoil-Klasse suchen. Mit Kohlhoff, der 2016 in Rio seine ersten Sommerspiele erlebte, war sie auch in Marseille 2024 am Start und erreichte Rang acht.