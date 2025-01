Höhenangst auf hoher See: Herrmann bei der Vendee Globe

Am Montag zwang ihn ein Schaden an der Takelage auf den 29 Meter hohen Mast seiner Jacht Malizia-Seaexplorer. Kneifen war keine Option.

Herrmann schickt erleichterte Selfies

Am 57. Tag der Vendee Globe packte Herrmann nun also sein Werkzeug zusammen und kletterte den Mast hinauf. Die Aktion gelang, Herrmann schickte Selfies aus der Höhe an sein Team, „ich bin so erleichtert“, teilte er später mit.