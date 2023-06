Behindertenbeauftragter Dusel hofft auch Nachhaltigkeit

Jürgen Dusel, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung, hofft auf einen nachhaltigen Effekt der Special Olympics in Berlin. „Ich wünsche mir, dass Menschen mit Lernbeeinträchtigung sichtbarer werden und dass sich im Anschluss an die Spiele ihre Teilhabe in allen Lebensbereichen verbessert“, sagte er der Berliner Zeitung. Die Weltspiele der geistig und mehrfach behinderten Menschen finden vom 17. bis 25. Juni mit rund 7000 Athletinnen und Athleten statt.