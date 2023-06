Special Olympics: "Sommermärchen wiederholen" - Ulla Schmidt hofft auf Schub

Die frühere Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt erhofft sich von den Special Olympics in Berlin einen nachhaltigen Schub für mehr Inklusion in der Gesellschaft und im Sport.

Viele der Athletinnen und Athleten bei den Weltspielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung (bis 25. Juni) sind in der Lebenshilfe aktiv und haben sich in den Werkstätten der Hilfsorganisation auf das Großevent in der Hauptstadt vorbereitet.

„Ich habe immer den Traum, dass wir das Sommermärchen wiederholen“, sagte Schmidt, die glaubt, dass die Special Olympics „gerade in unseren Zeiten, die so unsicher sind, wo es viel Spaltung in der Gesellschaft gibt, in denen Krieg herrscht, einfach eine positive Lebensstimmung wieder darstellen können.“