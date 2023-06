Special Olympics World Games: Erinnerung an WM 2006 - Motivation von deutschem WM-Schreck

Bei den Futsal-Wettbewerben der Special Olympics 2023 in Berlin hat sich das deutsche Unified-Team der Männer im Halbfinale Italien geschlagen geben.

Im Klassiker-Duell der Fußballwelt ließ am Ende ein 3:5: Deutschlands Traum von Gold jäh platzen - der Doppelpack von Lukas Trier und das Tor von Thies Möller blieben zu wenig.

Vor dem Aufeinandertreffen der langjährigen Fußball-Rivalen hatte Fabio Grosso noch für eine besondere Motivationsspritze bei den Azzurri gesorgt. Grosso, der in der vergangenen Saison Hellas Verona als Serie-B-Meister zurück in die Erstklassigkeit geführt hatte, meldete sich per Video mit einer besonderen Grußbotschaft beim italienischen Team.