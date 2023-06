Special Olympics World Games: Unbeeindruckt von großen Namen - Inklusion auch im Medienbereich

„Und wie heißen Sie jetzt noch mal?“ Sein Interview während der Nationalen Spiele der Special Olympics im letzten Jahr wird Kevin-Prince Boateng wohl noch eine Weile in Erinnerung bleiben.

Denn so gelassen wie von der inklusiven Redaktion von Special Olympics ist der langjährige Fußballprofi, der zuletzt bei Hertha BSC aktiv war, wohl noch nie befragt worden. Das Redaktionsteam, bestehend aus Journalist*innen mit und ohne geistige Beeinträchtigung, zeigt sich unbeeindruckt von großen Namen und macht keine Unterschiede im Gespräch - egal ob mit einem Starspieler oder Platzwart.

Seit den Nationalen Spielen in Hannover 2016 stellen Special Olympics Deutschland (SOD) und das jeweilige Organisationskomitee (Local Organizing Committee/LOC) für die Spiele neben dem üblichen Presseteam eine inklusive Redaktion zusammen. Damit möglichst viele Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in die Berichterstattung miteinbezogen werden.

Das deutsche Team ist in Berlin angekommen

20 inklusive Redakteur*innen im Einsatz

Das nötige journalistische Wissen vermitteln professionelle Redakteur*innen vorab in Workshops und Netzwerk-Treffen. Dabei kann in Ruhe geprobt werden, was dann während der Spiele zum Einsatz kommen soll: Von den fünf W-Fragen des Journalismus bis zum Umgang mit der Videokamera.