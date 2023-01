1. FC Köln - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.2023

Unser 1. FC Köln - Werder Bremen Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.01.2023 lautet: Bremen mit etwas Zählbarem am Rhein.

Schwache Ergebnisse vor der WM brachten den 1. FC Köln der Abstiegsregion sehr nahe. Im ersten Spiel des neuen Jahres soll es nun die Trendwende geben. Zu Gast ist Werder Bremen, das sich ebenfalls bescheiden, wenn auch nicht ganz so schwach in die Winterpause verabschiedet hatte. Wir können uns vorstellen, dass die Gäste mindestens einen Punkt vom Rhein mit an die Weser nehmen und entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance X2″ mit einer Quote von 1,61 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei 1. FC Köln vs Werder Bremen auf „Doppelte Chance X2″

Köln ist seit fünf Bundesligaspielen sieglos.

Bremen holte die Hälfte seiner Siege auswärts.

Köln erzielte in den letzten fünf Ligaspielen nur zwei Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

1. FC Köln vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Auf einen echten Favoriten können sich die Online-Buchmacher nicht wirklich festlegen. Die Kölner sehen sie wohl hauptsächlich wegen des Heimvorteils vorne. Jedenfalls zeugen Quoten von bis zu 2,25 für einen Tipp auf Heimsieg keinesfalls von der ganz großen Favoritenstellung. Wetten auf die Bremer sind dagegen mit Werten bis 3,00 quotiert.

Darüber, dass es einige Tore geben wird, sind sich die Bookies wiederum einig. Die Quoten für die Wettoptionen „Beide treffen“ und „über 2,5 Tore im Spiel“ liegen mit ihren Spitzenwerten von 1,53 bzw. 1,60 nicht weit auseinander. Wenn man weiß, dass in Spielen des Effzeh im Schnitt 3,3 Tore fallen und in jenen Werders 3,5, sind das nachvollziehbare Werte.

1. FC Köln vs Werder Bremen Prognose: Weitestgehend ausgeglichenes Match

Dem 1. FC Köln kam die Winterpause sicherlich nicht ungelegen. Jedenfalls ist das nach zuletzt fünf sieglosen Bundesligaspielen in Folge stark anzunehmen. Die letzten drei Buli-Spiele hat der Effzeh allesamt verloren. Drei Liga-Pleiten am Stück gab es unter Trainer Steffen Baumgart davor noch nie.

Kein Team holte aus den letzten fünf Partien weniger Punkte. Die Geißböcke erzielten in diesen fünf Matches gerade einmal zwei Tore und haben in diesen Begegnungen insgesamt nur fünf Prozent ihrer Chancen in Tore umgemünzt - beides Tiefstwerte unter den Bundesligateams an den letzten fünf Spieltagen.

Auf der anderen Seite wartet Köln seit mittlerweile elf Ligaspielen auf eine weiße Weste. Auch dieser Wert wird von keinem der anderen 17 Teams getoppt. Seit dem fünften Spieltag kassierten die Kölner 25 Gegentore - auch das ist Höchstwert. Die letzten schlechten Ergebnisse brachten das Team bis auf Rang 13 mit nur noch drei Punkten Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

Vielleicht kommt mit Bremen nun der richtige Gegner für die erhoffte Trendwende. Denn von bisher 48 Heimspielen gegen den SVW gingen nur sechs verloren. Gegen kein anderes Team holten die Kölner auf heimischem Rasen mehr Punkte als gegen die Werderaner (98). Von den letzten zehn Bundesliga-Heimduellen mit Bremen haben sie keines verloren, aber auch nur vier gewonnen.

1. FC Köln - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 5:0 Lommel SK (Test, N), 4:0 HSV (Test, N), 1:0 Meppen (Test, N), 2:4 Stuttgart (Test, N), 0:2 Hertha (BL, A).

Letzte 5 Spiele Bremen: 1:0 Schalke (Test, N), 2:2 St. Gallen (Test, N), 2:0 Murcia (Test, N), 1:0 Meppen (Test, N), 3:1 Hesslinger SC (Test, N).

Letzte 5 Spiele Köln vs Bremen: 1:1 (BL, H), 1:1 (BL, A), 1:6 (BL, A), 1:0 (BL, H), 1:3 (BL, A)

Der SV Werder wird natürlich versuchen, diesen schlechten Lauf der letzten Gastspiele in Köln zu beenden. Fakt ist aber, dass die Grün-Weißen nur 13 Prozent ihrer Auswärtsspiele am Rhein gewinnen konnten. Gegen keinen anderen Gegner, bei dem sie mindestens sechsmal ran mussten, haben sie eine schlechtere Siegquote.

Auch die Norddeutschen verabschiedeten sich äußerst bescheiden in die Winterpause. Sie verloren nämlich die letzten beiden Liga-Spiele, nachdem sie allerdings zuvor zweimal in Folge gewinnen konnten. Zu Bremens Verteidigung: Die letzten beiden Schlappen gab es bei den Bayern und gegen Leipzig.

Das Samstagabendspiel bestreitet Werder gerne. Die letzten vier Bundesligaspiele dieser Art hat die Mannschaft alle gewonnen. Aber: Unter Steffen Baumgart hat Köln keines der letzten vier Matches an einem Samstag um 18:30 Uhr verloren (zwei Siege, zwei Remis). Die Bremer werden jedenfalls alles daran setzen, um auch eine andere Negativserie zu beenden.

Ihre letzten beiden Auswärtsspiele der laufenden Bundesliga-Saison haben sie nämlich verloren und das, obwohl sie in den ersten fünf Auswärtspartien ohne Niederlage geblieben waren. Auch hier: Die letzten beiden Auswärtspartien waren bei den Bayern und Freiburg und damit gegen die Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei. Ansonsten holten die Werderaner in den ersten fünf Auswärtsmatches drei Siege, was der Hälfte ihrer insgesamt erst sechs Siege entspricht.

Unser 1. FC Köln - Werder Bremen Tipp: Doppelte Chance X2

Der 13. der Tabelle empfängt den Neunten. Bremen ist der Lieblings-Heimgegner der Kölner, die zuletzt aber ziemlich enttäuschten und offenbar nicht mehr zu Null spielen können. Das Samstagabendspiel bestreiten beide Teams gerne, insgesamt lässt sich hier kein echter Favorit ausmachen. Bei den ausgegebenen Quoten liegt daher für uns Value in Wetten in Richtung der Gäste, die auswärts bislang eine sehr solide Saison spielen - die letzten beiden Pleiten bei den beiden Führenden der Bundesliga mal ausgenommen.