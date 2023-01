1860 München - Dresden Tipp, Prognose & Quoten | 30.01.2023

Unser 1860 München - Dresden Tipp zum 3. Liga Spiel am 30.01.2023 lautet: Sowohl 1860 als auch Dynamo haben am letzten Spieltag endlich ihre Negativserien gestoppt. Beide wollen nun im direkten Duell nachlegen. Dabei darf man Tore auf beiden Seiten erwarten.

Der 20. Spieltag der 3. Liga-Saison 2022/23 wird am Montagabend mit einem echten Klassiker abgeschlossen. 1860 München empfängt an der Grünwalder Straße die SG Dynamo Dresden. Beide Traditionsvereine blieben in der Hinrunde deutlich hinter den Erwartungen zurück. Vor allem bei den Löwen wackelte der Stuhl von Coach Michael Köllner mit nur einem Punkt aus 5 Spielen zuletzt bedenklich. Doch durch das 3:1 daheim gegen Zwickau am vergangenen Spieltag sitzt der Sechziger-Coach nun wieder etwas fester im Sattel. Mit einem Heimsieg gegen die Sachsen will der TSV erneut die Top 3 angreifen. Laut den Wettquoten haben die Hausherren auch die Nase vorne. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,72 bei Betano aber die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei 1860 München vs Dresden auf „Beide Teams treffen“:

1860 kassierte in den letzten 8 Heimspielen immer mindestens einen Gegentreffer

Dresden blieb in den jüngsten 10 Gastspielen lediglich einmal ohne eigenes Tor

Der Tor-Schnitt im Duell TSV gegen SGD liegt bei 3,2 Treffern

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

1860 München vs Dresden Quoten Analyse:

Die Löwen stehen in der Tabelle vier Plätze und sechs Punkte vor den Sachsen. Zudem ist 1860 das drittbeste Heimteam der Liga. Der Rückstand auf Rang 3 beträgt drei Punkte. So schlagen sich die Buchmacher bei der 1860 München vs Dresden Prognose auf die Seite der Hausherren.

Ein Heimsieg wird mit Quoten im Schnitt von 2,13 belohnt. Auf der Gegenseite sind die Gäste aus Sicht der Bookies mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,22 sicher auch nicht chancenlos.

1860 München vs Dresden Prognose: Wer hat die Trendwende geschafft?

Im Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Zwickau stand der Job von Coach Michael Köllner auf der Kippe. Eine weitere Pleite hätte der Trainer wohl kaum überstanden. In diesem wichtigen Spiel ging Köllner ins Risiko und ließ seinen Kapitän, seinen Torschützenkönig und seinen Abwehrchef auf der Bank. Am Ende hatte der Übungsleiter alles richtig gemacht. Nach sieben Minuten lagen die Löwen schon mit 2:0 vorne.

Als es darauf ankam, wurden Trainer und Mannschaft mit viel Kampfgeist zu einer Einheit und siegten verdient mit 3:1. Nun hofft man in München auf eine Trendwende. Vom 3. bis zum 15. Spieltag waren die Sechziger immer unter den Top 2 der Tabelle gestanden. Damit man wieder dorthin kommt, muss die Bilanz auf des Gegners Platz verbessert werden. Elf Punkte aus neun Gastspielen reichen nur für Platz 10 im Auswärtsranking.

Vor der Saison galt Dynamo Dresden unter dem neuen Coach Markus Anfang als großer Favorit auf einen der Aufstiegsplätze. Doch beim Absteiger galt in der Hinserie gleich in mehrfacher Hinsicht das Motto „Aller Anfang ist schwer“. Mit sieben Spielen in Serie ohne Sieg waren die Sachsen bis auf Platz 11 der Tabelle abgerutscht. Auch am Sonntag lief es für die Schwarz-Gelben in Osnabrück zunächst auch nicht gut.

Nach einem schwachen Auftritt lagen die Gäste zur Pause verdient mit 0:1 hinten. Im zweiten Durchgang war die SGD nach der Einwechslung von Kapitän Tim Knipping dann allerdings auf einmal wie verwandelt. Die Anfang-Elf war viel präsenter und hielt dagegen. Der erste Dreier seit dem 9. Oktober lässt den Absteiger wieder nach oben schielen. Der Rückstand auf Platz 3 beträgt aber immer noch 9 Punkte.

1860 München - Dresden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 1860 München: 3:1 Zwickau (H), 1:3 Mannheim (A), 1:2 UTA Arad (H), 1:1 Kaiserslautern (H), 2:3 Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele Dresden: 3:1 Oldenburg (A), 1:1 Meppen (H), 5:0 Miedz Legnica (H), 3:0 Zwickau (A), 2:2 Sampdoria Genua (A)

Letzte 5 Spiele 1860 München vs Dresden: 4:3 (A), 1:0 (H), 1:2 (A), 2:1 (A), 1:0 (H)

Die Paarung 1860 München gegen Dresden wurde zweimal in der Bundesliga und 12 Mal in der 2. Liga ausgetragen. Die Löwen haben vier der letzten fünf Duelle gegen die Sachsen gewonnen. Grundsätzlich ist die Bilanz der beiden Teams in München mit jeweils vier Siegen, einem Remis und 13:13 Toren komplett ausgeglichen.

Unser 1860 München - Dresden Tipp: Beide Teams treffen

Ein klarer Favorit ist bei dieser Partie nicht auszumachen. Sicher haben beide Vereine am vergangenen Wochenende wichtige Siege gefeiert. Davor mussten aber sowohl die Löwen als auch die Sachsen lange Negativserien durchmachen. Seit acht Heimspielen spielten die Sechziger aber nicht mehr zu Null. Und Dynamo konnte nur in einem der vergangenen zehn Liga-Gastspiele keinen Treffer erzielen.