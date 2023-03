1860 München - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 14.03.2023

Unser 1860 München - Elversberg Tipp zum 3. Liga Spiel am 14.03.2023 lautet: Seit nunmehr drei Begegnungen wartet der Spitzenreiter aus Elversberg auf einen Sieg. Es ist nicht davon auszugehen, dass bei den Münchner Löwen der Abwärtstrend gestoppt wird.

Elversberg spielte bislang eine sehr starke Saison, legte aber zuletzt große Probleme an den Tag. Die vergangenen drei Liga-Ansetzungen brachten keinen Erfolg. Jüngst sorgte der momentane Spitzenreiter mit einem 2:2 gegen Abstiegskandidat Meppen für eine Überraschung. Dabei waren die Hausherren als klarer Favorit gesetzt. In erster Linie stellte sich für die Mannen von Trainer Horst Steffen der gegnerische Schlussmann Erik Domaschke als Problem heraus. Mal abgesehen von den beiden Gegentoren zeichnete sich dieser durch neun Paraden aus und sicherte dem Tabellenvorletzten aus Meppen zumindest einen Zähler.

Der Tabellen-Primus befindet sich im Formtief und wird keinen leichten Stand im Grünwalder Stadion haben. Wir tendieren zu einem engen Spiel mit Toren auf beiden Seiten. Für diesen Spielausgang hält Bet-at-home eine Quote von 1,58 bereit .

Darum tippen wir bei 1860 München vs Elversberg auf „Beide Teams treffen“:

1860 München vs Elversberg Quoten Analyse:

Am Drei-Wege-Markt zeichnet sich eine leichte Tendenz zu Gunsten der Gäste der saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg ab. Ein Auswärtssieg wird mit einer Quote von durchschnittlich 2,05 bewertet. Wer hingegen die Gastgeber im Vorteil sieht, erhält bei den besten Bookies wie zum Beispiel Bet-at-home eine Wettquote von ca. 3,20.

Beim erneuten Aufeinandertreffen trauen die Buchmacher einmal mehr beiden Teams einen Treffer zu und servieren für diesen Spielausgang eine Quote von durchschnittlich 1,58.

1860 München vs Elversberg Prognose: „Kommen die Münchner Löwen unter Maurizio Jacobacci zum ersten Sieg?“

Immerhin sieben der bisherigen zehn Erfolge im Ligabetrieb kamen im heimischen Grünwalder Stadion zustande. Zuletzt ging 1860 aber dreimal in Serie zuhause leer aus und zog gegen Dynamo Dresden (1:2), SC Verl (0:3) und Viktoria Köln (0:1) den Kürzeren. In zehn der verstrichenen 13 Heimspiele konnte mindestens ein eigener Treffer verbucht werden.

Elversberg galt bei vielen Experten als Kandidat für den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Zuletzt versäumten es die Kicker von Trainer Horst Steffen, die guten Leistungen zu bestätigen und warten seit drei Liga-Begegnungen auf ein Erfolgserlebnis (2U, 1N).

1860 München - Elversberg Statistik & Bilanz:

Die Kicker aus dem Landkreis Neunkirchen sind gut beraten, möglichst schnell wieder in die Spur zu finden. Immer noch fungiert der Tabellen- Primus als auswärtsstärkstes Team der 3. Liga (8S, 2U, 2N). Nur zweimal wurde in der Ferne ein eigener Treffer versäumt. Mit insgesamt 25 Auswärtstoren stellt die Steffen-Elf neben Osnabrück die gefährlichste Offensive in den gegnerischen Stadien.