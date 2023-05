1860 München - Freiburg 2 Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser 1860 München - Freiburg 2 Tipp zum 3. Liga Spiel am 06.05.2023 lautet: Die zweite Mannschaft der Breisgauer kann zwar nicht aufsteigen, hat aber dennoch den Platz an der Sonne in der 3. Liga fest im Visier. In einer engen Begegnung räumen wir den Gästen Vorteile ein und tendieren zu mindestens zwei Toren.