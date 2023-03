1860 München - Viktoria Köln Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser 1860 München - Viktoria Köln Tipp zum 3. Liga Spiel am 04.03.2023 lautet: 1860 wurde einst als Aufstiegskandidat gehandelt, legte aber zuletzt eklatante Probleme in allen Mannschaftsbereichen an den Tag. Anhand des Heimvorteils und des Trainerwechsels sind den Gastgebern dennoch leichte Vorteile zuzuschreiben.