5 beste Formel 1 Wetten zum Australien GP 2024

Die besten F1 Wetten zum Australien GP am 24. März 2024. Wer gewinnt den Großen Preis von Melbourne und welche Wetten lohnen sich?

Nach zwei dominanten Red-Bull-Siegen steht der dritte Formel 1 Grand Prix der Saison 2024 auf dem Programm. Am Sonntag (5:00 Uhr) wird im australischen Melbourne gefahren.

Gibt es eine Überraschung beim Rennausgang oder die identischen Namen wie zuvor auf dem Podest?

Wir haben die besten 5 Formel 1 Wetten zum Australien GP mit Quoten für den Rennsieger, die Top-Platzierungen und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum Australien GP:

Formel 1 Wetten: Wer kann Red Bull beim Melbourne GP stoppen?

Red Bull ist im bisherigen Saisonverlauf in einer Liga für sich unterwegs und feierte sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien Doppelsiege. Setzt sich die starke Serie in den Australien GP Wetten fort?

Es besteht zumindest ein Fragezeichen, denn trotz der vielen Dominanten Red-Bull-Jahre in der Formel 1 konnte der Rennstall erst zwei Siege in Melbourne feiern - anderen liegt die Strecke meist besser.

Deshalb riskieren wir dieses Mal eine Formel 1 Wette auf den „Best of the Rest“. Einen Rennsieg von Charles Leclerc gibt es bei bet365 zur besten Quote 7.00.

Die schnellste Runde brannte in Saudi-Arabien noch Leclerc in den Asphalt, ein zweites Mal wird sich das Verstappen nicht bieten lassen, wenn er es verhindern kann. Schnellste Runde Verstappen spielen wir bei bet-at-home zur F1 Quote 1.62 an.

Australien GP Quoten für Perez & Hülkenberg

Spannend ist angesichts des Kampfes Verstappen vs. Leclerc auch, wo am Wochenende Sergio Perez landet. Nach zwei souveränen zweiten Plätzen ist es angesichts der Stärke von Red Bull und der Pause von Carlos Sainz sehr wahrscheinlich, dass er erneut auf dem Podium landet.

Die beste Formel 1 Wettquote dafür bietet bwin an. Der Buchmacher sieht eine Top-3 Platzierung von Perez bei 1.57.

Kommen alle Red Bull- und Ferrari-Fahrer im Rennen am Sonntagmorgen deutscher Zeit in die Top-6, so gibt es dafür die erstaunlich hohe Quote 1.65, die vermutlich durch die Abwesenheit von Sainz angestiegen ist.

Zu guter Letzt noch der Fokus auf den einzigen Deutschen im Fahrerfeld, Nico Hülkenberg. Nach einem höchst erfreulichen Punkteplatz Nummer 10 in Dschidda könnte er diesen Erfolg in Melbourne wiederholen. Die Quote dafür liegt bei Interwetten bei 2.85.