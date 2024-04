5 beste Formel 1 Wetten zum Japan GP 2024

Am Sonntag (7:00 Uhr) steigt ungewohnt früh in der Formel 1 Saison der Große Preis von Japan in Suzuka. Nach dem Ferrari-Doppelsieg in Melbourne will Red Bull auf der Traditions-Rennstrecke zurückschlagen.

Klettert Max Verstappen wieder ganz nach oben auf das Siegerpodest oder gibt es erneut eine Überraschung zu sehen?

Wir haben die besten 5 Formel 1 Wetten zum Japan GP mit Quoten für den Rennsieger, die Top-Platzierungen und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum Japan GP:

Formel 1 Wetten: Schlägt Verstappen beim Suzuka GP zurück?

Die größte Frage in den Formel 1 Wetten ist zum Suzuka GP jene nach Red Bull. Nach der krachenden Schlappe in Australien samt technischer Probleme am Auto von Max Verstappen will der Weltmeister nun wieder gewinnen.

Die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges ist recht hoch, wenn wir den Wettquoten bei allen deutschen Buchmachern Glauben schenken. Sie bewegen sich im Bereich von 1.15 und bieten nur wenig Value.

Entsprechend nutzen wir beim Japan GP die Kombination aus Sieg und schnellster Runde. Diese bietet bet365 zur F1 Quote 1.61 für Verstappen an.

Auf der Gegenseite stellt sich die Frage nach Verstappens Teamkollegen Sergio Perez. Der Mexikaner wurde trotz des Weltmeister-Ausfalls in Melbourne nur Fünfter und enttäuschte somit.

Wir tippen darauf, dass es auch in Japan nichts mit einer Top-3 Platzierung von Perez wird. Die Wettquote dafür beträgt bei bwin 2.40.

Japan GP Quoten für Lokalmatador Yuki Tsunoda

Spannend wird deshalb die Frage, welche anderen Fahrer sich neben Verstappen auf das Podest stellen könnten. Heiße Kandidaten sind offensichtlich die beiden Ferrari, doch insbesondere McLaren präsentierte sich gleich am Freitag schon stark.

In der Oddset App gibt es die überaus attraktive Formel 1 Wettquote 2.85 für einen Podestplatz von Lando Norris.

Und was wird aus Lokalmatador Yuki Tsunoda? Der Japaner war zuletzt stark in Form und hat beim Heimrennen zusätzliche Motivation. Die Quote für einen Top-10 Platz bei bet-at-home liegt bei 1.53.

Zum Abschluss unserer Formel 1 Japan GP Wetten noch ein Blick auf Williams. Gleich zum Auftakt des Wochenendes zerlegte Logan Sergeant seinen Wagen. Auch wenn dieser Unfall nicht das Rennen gefährdete, ist Williams doch der erste Kandidat für einen Ausfall am Sonntagmorgen.

Die Quote dafür, dass sich nicht beide Williams-Autos klassifizieren, setzt Interwetten bei 2.95 an.