AC Milan - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose & Quoten | 26.02.2023

Unser AC Milan - Atalanta Bergamo Tipp zum Serie A Spiel am 26.02.2023 lautet: Drei Siege in Serie zieren das Konto der Rossoneri.

Die Gäste aus Bergamo gingen zuletzt in drei von vier Pflichtspielen leer aus und befinden sich im Formtief. Wir schreiben den Gastgebern aus Milan Feldvorteile zu und rechnen mit einem defensiv geführten Match.

Mailand zeigte sich zuletzt als König des Minimalismus. Drei Tore machten in den vergangenen drei Pflichtspielen den Unterschied. Mehr Treffer gab es in den Paarungen mit Torino, Tottenham und Monza nicht. Alle drei Begegnungen entschieden die Rossoneri knapp mit 1:0 für sich. Die Defensive wirkte gefestigt und hielt dreimal in Serie die Null.